Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россиянин забил бросившего на пол бутылочку младенца 

Lenta.ru 59 минут назад
Россиянин забил бросившего бутылочку младенца
Фото: ТАСС
Житель Нижнего Тагила до смерти избил 11-месячного младенца, который отказался пить из бутылочки и бросил ее на пол. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
36-летний мужчина кормил сына, и в процессе тот выкинул бутылочку с едой на пол. Тогда отец разозлился и пять раз ударил его руками по голове. Мальчик упал со стульчика для кормления, ударился головой, захрипел и умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и кровоизлияние в мозг.
Тело сына на диване нашла его мать. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Отца арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Известно, что у него и жены есть еще сын и дочь.
Ранее сообщалось, что жительница Томской области родила ребенка с патологией и заморила его голодом. Она недолго ухаживала за младенцем, но постепенно перестала его кормить, давать еду и воду, и не пускала к нему патронажную медсестру, ссылаясь на сон ребенка. Женщина планировала объяснить смерть ребенка его врожденным заболеванием. Ее признали виновной в преступлении по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью») и приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Приговор пока не вступил в силу.
Последние новости
Германия высказалась о возможном отравлении Навального Германия высказалась о возможном отравлении Навального В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Создана самая эффективная вакцина от коронавируса
Комментарии 3
Происшествия , МВД , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России заявили о проигрыше Лукашенко
В России заявили о проигрыше Лукашенко
Волк: россиянина задержали с золотым пистолетом
Волк: россиянина задержали с золотым пистолетом
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости»
«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости»
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение