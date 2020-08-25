Выгнанная со свадьбы невеста-эскортница исчезла

Опозоренная молодая жена, которую молодожен — российский борец вольного стиля, чемпион мира 2018-2019 годов 24-летний Заурбек Сидаков — лично за волосы вытащил из дома, где шло застолье и отволок до ворот, сбежала из Северной Осетии Москву . Об этом 24 августа сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на знакомых семьи. Как уже сообщала Провинция.ру, свадьба Заурбека Сидакова во Владикавказе закончилась невероятным скандалом.

На второй день, когда за столами собрались самые близкие люди (всего-то человек 500) на мобильники молодого мужа и его гостей пришел видеофайл, на котором полуголая невеста Заурбека, 25-летняя Мадина представала во всей красе. Неизвестный отправитель (по слухам, это законная супруга влиятельного человека, с которым девушка встречалась три года) также сообщил молодожену, что его теперь уже жена еще не так давно работала в эскорте.

«Заур в какой-то момент уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине (женщины и мужчины на второй день свадебного пира по осетинским традициям находятся в разных комнатах). А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок», — рассказал знакомый Сидакова, его слова 24 августа публикует «Московский комсомолец».

Сейчас, по словам мужчины, опозоренная невеста сбежала из Осетии в Москву, а перед этим пыталась наложить на себя руки:

«Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счеты с жизнью, но ее вовремя спасли… Мадину выгнала ее собственная семья, родители не простили Мадине позора, а брат со злости разгромил весь дом. Сейчас она в Москве. Заурбек ищет утешения в тренировках. Маме Заура до сих пор плохо, у них очень скромная семья и это очень большой удар для них».

По данным источника, Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный — как раз тот, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

Также сообщается, что Заурбек и Мадина познакомились только в конце апреля этого года. На улице, когда девушка гуляла с собакой. То есть, до свадьбы были знакомы всего 3 месяца.