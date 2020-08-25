Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Хотела покончить с собой: выгнанная со свадьбы невеста-эскортница сбежала из Осетии в Москву 

Провинция.ру и ещё 5 6 часов назад
Выгнанная со свадьбы невеста-эскортница исчезла
Фото: Экспресс газета
Опозоренная молодая жена, которую молодожен — российский борец вольного стиля, чемпион мира 2018-2019 годов 24-летний Заурбек Сидаков — лично за волосы вытащил из дома, где шло застолье и отволок до ворот, сбежала из Северной Осетии в Москву. Об этом 24 августа сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на знакомых семьи. Как уже сообщала Провинция.ру, свадьба Заурбека Сидакова во Владикавказе закончилась невероятным скандалом.
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
На второй день, когда за столами собрались самые близкие люди (всего-то человек 500) на мобильники молодого мужа и его гостей пришел видеофайл, на котором полуголая невеста Заурбека, 25-летняя Мадина представала во всей красе. Неизвестный отправитель (по слухам, это законная супруга влиятельного человека, с которым девушка встречалась три года) также сообщил молодожену, что его теперь уже жена еще не так давно работала в эскорте.

«Заур в какой-то момент уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине (женщины и мужчины на второй день свадебного пира по осетинским традициям находятся в разных комнатах). А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок», — рассказал знакомый Сидакова, его слова 24 августа публикует «Московский комсомолец».

Сейчас, по словам мужчины, опозоренная невеста сбежала из Осетии в Москву, а перед этим пыталась наложить на себя руки:

«Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счеты с жизнью, но ее вовремя спасли… Мадину выгнала ее собственная семья, родители не простили Мадине позора, а брат со злости разгромил весь дом. Сейчас она в Москве. Заурбек ищет утешения в тренировках. Маме Заура до сих пор плохо, у них очень скромная семья и это очень большой удар для них».

По данным источника, Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный — как раз тот, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.
Также сообщается, что Заурбек и Мадина познакомились только в конце апреля этого года. На улице, когда девушка гуляла с собакой. То есть, до свадьбы были знакомы всего 3 месяца.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Провинция.ру: последние новости
Мать бросилась за дочкой: в выгребной яме под Воронежем погибли пятеро человек Мать бросилась за дочкой: в выгребной яме под Воронежем погибли пятеро человек Задушили и голую бросили в реку: в Уфе двое подростков убили 8-летнюю девочку Задушили и голую бросили в реку: в Уфе двое подростков убили 8-летнюю девочку В морге больницы в Курской области очнулась бабушка. Главврач уволился сам В морге больницы в Курской области очнулась бабушка. Главврач уволился сам
Комментарии 26
Происшествия , Заурбек Сидаков , Московский комсомолец , Владикавказ , Москва , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предсказан конец
Украине предсказан конец
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
Россиянин устроил пляжную фотосессию голой дочери
Россиянин устроил пляжную фотосессию голой дочери
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Видео
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
00:25
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
В мире
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
00:22
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
В мире
ВКС РФ провели авиаудары после гибели генерала в Сирии
00:43
ВКС РФ провели авиаудары после гибели генерала в Сирии
Армия Ближний Восток
Появилось видео с причинами отравления Навального
02:45
Появилось видео с причинами отравления Навального
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение