В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ 

Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.

На месте работают оперативные службы. В пресс-службе филилала «Т Плюс» отметили, что сообщения о взрывных устройствах на энергообъектах поступили от анонимного источника. Все станции работают в штатном режиме.

Добавим, что 24 августа по ряду городов России прокатилась волна сообщений об угрозе терактов. Напомним, что в августе в Перми из-за ложных анонимных сообщений о минировании проводилась эвакуация на вокзале, в аэропорту, в зданиях судов.