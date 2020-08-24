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Белоруссия в огне. Главное

В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ 

ИА Regnum 31 минуту назад
В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ
Фото: РИА Новости
В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
На месте работают оперативные службы. В пресс-службе филилала «Т Плюс» отметили, что сообщения о взрывных устройствах на энергообъектах поступили от анонимного источника. Все станции работают в штатном режиме.
Добавим, что 24 августа по ряду городов России прокатилась волна сообщений об угрозе терактов. Напомним, что в августе в Перми из-за ложных анонимных сообщений о минировании проводилась эвакуация на вокзале, в аэропорту, в зданиях судов.
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Происшествия , Пожары , Т Плюс , Пермь
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