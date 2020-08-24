Возможно, был не за рулем: Ефремов о моменте аварии 

Актёр Михаил Ефремов , обвиняемый по делу о смертельном ДТП, на очередном заседании в Пресненском суде допустил, что в момент аварии он мог находиться в своем автомобиле, но не за рулем, сообщает «Комсомольская правда» . Артист полагает, что он мог сидеть на пассажирском сидении.

Ефремов подчеркнул, что по-прежнему не помнит события вечера 8 июня, когда произошло ДТП. По его словам, днем он передвигался на такси. При этом актер уверяет, что в суде так и не было представлено веских доказательств его виновности: свидетели, уверяющие, что именно он сидел за рулём, дают показания со ссылкой на третьих лиц, также в его машине не проводили экспертизу электроники.

«Подушка безопасности пассажира сработала, возможно, там был я», — пояснил подсудимый.

Ефремов добавил, что после ДТП с его телефона каждые десять минут звонили на неизвестный ему номер и попросил суд выяснить, кому он принадлежит. Суд отказал артисту в удовлетворении ходатайства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей начали обсуждать несколько версий причин смертельного ДТП. Так, одни выразили предположение, что Ефремова в невменяемом состоянии специально подвезли к месту аварии, чтобы возложить на него вину в смерти человека. Другие полагают, что за рулем автомобиля артиста сидел сотрудник заведения, где за несколько часов до инцидента выпивал актер. Согласно этой версии, виновник аварии сбежал до появления полицейских на месте ДТП.