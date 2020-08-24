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Спецназ задержал россиянина с золотым пистолетом 

Lenta.ru 1 час назад
Волк: россиянина задержали с золотым пистолетом
Фото: Пресс-служба МВД РФ
На Ставрополье сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Об этом в понедельник, 24 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В марте 2020 года полицейские зафиксировали факт сбыта позолоченного пистолета, пригодного для стрельбы боевыми патронами. Спустя несколько месяцев поисков спецназу удалось взять подозреваемого с поличным. Мужчина пытался сбыть покрытый золотом пистолет системы Walter.
На кадрах оперативной съемки, опубликованной МВД, видно, что дома у задержанного обнаружено огнестрельное оружие, его основные части и тысячи патронов.
Также полицейские изъяли у мужчины пистолет Mauser С-96 образца 1896 года. Возбуждено уголовное дело по статье о законном обороте оружия.
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , Росгвардия , ФСБ , МВД , Lenta.ru , Ставропольский Край
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