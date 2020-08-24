Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Эксперт: за место Навального будет жёсткая схватка 

Свободная пресса 3 часа назад
Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях предположил, что из-за проблем со здоровьем Алексея Навального в российской оппозиции начнётся борьба за финансовые потоки.
«За то, чтобы занять место Навального, в рядах несистемных оппозиционеров будет жёсткая схватка — ведь речь идет о контроле над финансовыми потоками в десятки миллионов долларов. Это только внешняя зарубежная «помощь» на раскачивание «режима»», — написал он.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсетях возмутилась тем фактом, что в СМИ стали появляться сообщения о состоянии здоровья политика.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Свободная пресса: последние новости
Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве девочки в Саратове Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве девочки в Саратове Свидетель заявил, что Ефремов был в машине не за рулем Свидетель заявил, что Ефремов был в машине не за рулем У берлинского госпиталя, где находится Навальный, круглосуточно дежурит полиция У берлинского госпиталя, где находится Навальный, круглосуточно дежурит полиция
Происшествия , Игорь Коротченко , Алексей Навальный
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли «концлагерь для детей»
В России нашли «концлагерь для детей»
Германия сделала заявление по делу Навального
Германия сделала заявление по делу Навального
Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Отец погибшего при взрыве ребенка обратился к россиянам
Отец погибшего при взрыве ребенка обратился к россиянам
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
В России заявили о проигрыше Лукашенко
01:04
В России заявили о проигрыше Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение