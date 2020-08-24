Эксперт: за место Навального будет жёсткая схватка 

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях предположил, что из-за проблем со здоровьем Алексея Навального в российской оппозиции начнётся борьба за финансовые потоки.

«За то, чтобы занять место Навального, в рядах несистемных оппозиционеров будет жёсткая схватка — ведь речь идет о контроле над финансовыми потоками в десятки миллионов долларов. Это только внешняя зарубежная «помощь» на раскачивание «режима»», — написал он.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсетях возмутилась тем фактом, что в СМИ стали появляться сообщения о состоянии здоровья политика.