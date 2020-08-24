«Мать года» получила срок за насилие над детьми

Эстонский уездный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы обладательницу титула «Мать года 2013» Малле Кобин. Как этом сообщает Postimees, 67-летнюю женщину признали виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений.

Согласно обвинению, Малле Кобин регулярно била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. При чем делала это «руками и ногами». Нередко обвиняемая заставляла заставляла детей часами стоять на месте, а также оставляла взаперти до нескольких дней.