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В Эстонии «Мать года» получила 4,5 года тюрьмы за издевательства над детьми 

+1 и ещё 3 1 час назад
«Мать года» получила срок за насилие над детьми
Фото: Facebook
Эстонский уездный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы обладательницу титула «Мать года 2013» Малле Кобин. Как этом сообщает Postimees, 67-летнюю женщину признали виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений.
Согласно обвинению, Малле Кобин регулярно била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. При чем делала это «руками и ногами». Нередко обвиняемая заставляла заставляла детей часами стоять на месте, а также оставляла взаперти до нескольких дней.
Отмечается, что в обвинении упоминаются издевательства лишь над пятью детьми. В 2013 году, когда Малле Кобин получила титул "Мать года", у нее было пять своих и 12 приемных детей. В 2014 году президент страны Тоомас Ильвес вручил ей Орден Эстонского Красного креста IV степени за защиту детей и поддержку инвалидов.
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Происшествия , Криминал , Тоомас Ильвес , Международный комитет Красного Креста , Эстония
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