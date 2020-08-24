Учительницу крупно развел "неславянский мужчина"

25-летняя учительница одной из средних школ Москвы Оксана В. (имя изменено) отдала «кибер-полицейским» больше миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Комсомольская правда».

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В середине августа ей позвонила некая Елена Васильевна, которая назвала себя кибер-полицейским и заявила, что злоумышленники пытаются открыть банковскую ячейку девушки и похитить накопления, а также драгоценности. Так называемый кибер-офицер посоветовала забрать все ценное из банка и положить на специальный охраняемый счет, который ей продиктуют.

Деньги московская учительница хранила в долларах, поэтому ей пришлось обменять в банке крупную сумму на рубли. После этого она направилась в банкомат, где переслала деньги на якобы охраняемый счет. Ей удалось выслать около миллиона рублей, поскольку банкомат не принимал более. Когда и другой банкомат отказался принимать наличные, Елена Васильевна предложила прислать специального «кибер-полицейского курьера», который должен будет забрать оставшиеся деньги и драгоценности и отвезти в банк, в надежное хранилище.

По адресу приехал мужчина неславянской внешности, забрал деньги и драгоценности, после чего скрылся. Учительница рассказала мужу о том, как «спасла» деньги. Тот посоветовал ей позвонить в полицию и рассказать эту историю.