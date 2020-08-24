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Групповое изнасилование: унижение школьницы сняли на видео 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Групповое изнасилование: унижение школьницы сняли на видео
Фото: РИА Новости
В Туве девятиклассник организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса, которая отказалась с ним встречаться, снял происходящее на видео и шантажировал девушку. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Происшествия , Республика Тыва
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