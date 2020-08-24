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Групповое изнасилование: унижение школьницы сняли на видео
Алиса Селезнёва
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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В
Туве
девятиклассник организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса, которая отказалась с ним встречаться, снял происходящее на видео и шантажировал девушку. Об этом со ссылкой на осведомленный источник
пишет
«Лайф».
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