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На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел на пассажирском судне Blue Star Horizon в порту Ираклиона на Крите в понедельник утром, четверо ранены, сообщает местное издание cretapost.gr.
По первым данным, авария произошла в машинном отделении судна, причины пока не выяснены. По предварительным оценкам, взорвался паровой котел.
К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи. Из четырех пострадавших один серьезно ранен. Раненых перевозят в университетскую больницу Ираклиона.
Пассажирское судно обычно курсирует по маршруту Ираклион — Пирей. В момент ЧП на борту не было пассажиров.
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Происшествия , Крит
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