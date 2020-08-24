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Белоруссия в огне. Главное

В центре Москвы произошла массовая драка

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
46 минут назад
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Словесная перепалка между мужчинами в центре Москвы переросла в массовую драку, в результате которой госпитализирован один человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В центре Москвы произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметили в главке, вечером 22 августа в ОМВД по Красносельскому району поступило сообщение о драке между пятью мужчинами на улице Ольховской в районе дома 49.
«Как установили полицейские, в результате словесной перепалки на молодого человека напали четверо его знакомых. Возникла драка, в результате которой он получил телесные повреждения, ему вызвали скорую помощь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Согласно телефонограмме из больницы, у пострадавшего алкогольное опьянение, тяжелая открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он госпитализирован в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).
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