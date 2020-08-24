Заседание Пресненского районного суда по делу актера Михаила Ефремова перенесли на 31 августа. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда в понедельник, 24 августа.

Заседание было принято перенести из-за отсутствия у обвиняемого адвоката. Суд дал актеру неделю на поиск нового адвоката. Если за это время Ефремов не представит своего защитника, ему назначат адвоката от государства.

Накануне Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов. По словам актера, они будут участвовать в заседаниях в качестве консультантов.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров . За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.