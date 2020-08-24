Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Заседание по делу актера Ефремова отложили на 31 августа 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Заседание Пресненского районного суда по делу актера Михаила Ефремова перенесли на 31 августа. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда в понедельник, 24 августа.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Заседание было принято перенести из-за отсутствия у обвиняемого адвоката. Суд дал актеру неделю на поиск нового адвоката. Если за это время Ефремов не представит своего защитника, ему назначат адвоката от государства.
Накануне Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов. По словам актера, они будут участвовать в заседаниях в качестве консультантов.
СПРАВКА «ВМ»
В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.
Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Вечерняя Москва: последние новости
ФСБ пресекла деятельность канала вербовки боевиков ИГ* в трех регионах РФ ФСБ пресекла деятельность канала вербовки боевиков ИГ* в трех регионах РФ Заседание суда по делу Ефремова продолжится 21 августа Заседание суда по делу Ефремова продолжится 21 августа «Это заказ»: Пашаев объяснил, почему Ефремов отказался от его услуг «Это заказ»: Пашаев объяснил, почему Ефремов отказался от его услуг
Комментарии 8
Происшествия , Видео , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша отреагировала на белорусскую армию на границе
Польша отреагировала на белорусскую армию на границе
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал…
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал…
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Видео
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Госчиновник публично спел песню об убийстве русских
00:47
Госчиновник публично спел песню об убийстве русских
В мире Украина
Лукашенко пролетел над митингом и попал на видео
02:15
Лукашенко пролетел над митингом и попал на видео
Политика
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»
00:26
Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение