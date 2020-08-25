Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме

Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в Воронежской области , рассказала подробности случившегося, ее слова приводит mk.ru.

В воскресенье вечером в одном из домов поселка совхоза "Воронежский" трехлетняя девочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней. На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму. Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "отравление метаном". Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.

Девочка пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась. Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.

Глубина выгребной ямы, как сообщалось ранее, составляла шесть метров. Она была заполнена на более чем четыре метра.