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Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем 

РИА Новости и ещё 35 1 час назад
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме
Фото: РИА Новости
Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в Воронежской области, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит mk.ru.
В воскресенье вечером в одном из домов поселка совхоза "Воронежский" трехлетняя девочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней. На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму. Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "отравление метаном". Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
Девочка пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась. Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.
Глубина выгребной ямы, как сообщалось ранее, составляла шесть метров. Она была заполнена на более чем четыре метра.
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Происшествия , Московский комсомолец , Воронежская Область
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