Тонны нефти вытекли из трубы в Коми

"На предприятии "Лукойла" в Усинском районе Республики Коми разлилось семь тонн нефти, площадь загрязнения составила 0,48 гектара. Инцидент произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы", — сообщает ведомство в своем аккаунте в Instagram.