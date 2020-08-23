Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Порядка 7 тонн нефти вытекло при демонтаже участка трубы на предприятии «Лукойла» в Коми 

Прайм и ещё 1 13 минут назад
Тонны нефти вытекли из трубы в Коми
Фото: Reuters
Порядка семи тонн нефти вытекло при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы на предприятии "Лукойла" в Республике Коми, площадь загрязнения составила 0,48 гектара, сообщает Росприроднадзор.

"На предприятии "Лукойла" в Усинском районе Республики Коми разлилось семь тонн нефти, площадь загрязнения составила 0,48 гектара. Инцидент произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы", — сообщает ведомство в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что специалисты собирают загрязненный нефтепродуктами грунт. К настоящему времени земельный участок уже очищен на треть, угрозы загрязнения водных объектов нет.
В настоящее время сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора Коми и НАО вместе с Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой проводят проверку по факту инцидента. "Если загрязнение земель лесного фонда Коми подтвердится, будет рассчитан ущерб природе, а в отношении виновника возбуждено административное дело", — говорится в сообщении.
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
Прайм: последние новости
Бывший топ-менеджер банка "Финансовый стандарт" арестован за хищение 1 млрд рублей Бывший топ-менеджер банка "Финансовый стандарт" арестован за хищение 1 млрд рублей Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова Неизвестный "заминировал" аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" Неизвестный "заминировал" аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский"
Комментарии 5
Происшествия , Экология , Генпрокуратура РФ , Лукойл , Республика Коми , Усинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света
Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение