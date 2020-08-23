Отец погибшего при взрыве ребенка обратился к россиянам

Мужчина, потерявший жену и сына в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле , обратился к россиянам. Его слова публикует портал 76.ru.

Сергей Канатьев рассказал, что сын всегда хотел быть на него похожим, любил ходить за грибами и мастерить поделки, интересовался автомобилями.

"Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все "позже", "потом", но внезапно оказалось уже поздно", — сокрушается он.

Житель Ярославля отметил, что его работа связана с утилизацией бытовой техники и он часто бывает дома у горожан.

"Порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать", — цитирует его портал.

По словам Канатьева, люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может унести чьи-то жизни.

"В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь", — добавил он.

Отец ребенка обратился к ярославцам с напутствием и призвал их помнить о важности соблюдения правил безопасности.

"Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести", — заключил он.

В пятницу вечером в Ярославле произошел взрыв газа в квартире многоэтажного дома, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

Пострадавшие при взрыве газа получат по 200 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.