В Белоруссии задержали лидеров оппозиции

Членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову задержали в Минске бойцы ОМОНа. Об этом сообщает Belsat в своем Telegram-канале.

Это произошло на проходной Минского тракторного завода (МТЗ), куда приехали лидеры оппозиции. Дылевского и Ковалькову поместили в автозак.

Возможная причина задержания — организация несанкционированного массового мероприятия.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».