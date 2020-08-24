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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции 

Lenta.ru и ещё 5 27 минут назад
В Белоруссии задержали лидеров оппозиции
Фото: РИА Новости
Членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову задержали в Минске бойцы ОМОНа. Об этом сообщает Belsat в своем Telegram-канале.
Это произошло на проходной Минского тракторного завода (МТЗ), куда приехали лидеры оппозиции. Дылевского и Ковалькову поместили в автозак.
Возможная причина задержания — организация несанкционированного массового мероприятия.
19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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Комментарии
Происшествия , В мире , Белоруссия в огне , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Минск
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