Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В российском «концлагере для детей» нашли худого ребенка с деформацией черепа 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
В России нашли «концлагерь для детей»
Фото: Facebook
Сотрудники детского дома «Елочка» в Крыму довели до истощения двухлетнего мальчика, сообщает в группе региональной благотворительной организации «Наша надежда» в Facebook. В организации назвали детское учреждение концлагерем для детей.
О произошедшем общественникам стало известно от многодетной матери, которая в марте получила разрешение на усыновление ребенка. В августе женщине удалось забрать его в семью, и он был в ужасном состоянии. В два года мальчик весил 6100 граммов, рост был 74 сантиметра, череп деформирован из-за того, что малыша не переворачивали.

«Крестцово-кобчиковый свищ, критичная для жизни степень истощения и обезвоживания, рахит. Операция по закрытию врожденной расщелины мягкого неба, которая обычно проводится детям до года, проведена не была. Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит. Он просто находится на волоске между жизнью и смертью», — говорится в публикации.

Приемные родители показали ребенка врачам, и его немедленно госпитализировали. После лечения и капельниц у мальчика заработал желудок и система пищеварения, однако медики не могут сделать полноценную диагностику, потому что «вены тонкие, крови нет, рентгенолог не стал делать рентген из-за критично низкой массы тела ребенка».
Семья обратилась в Минздрав Крыма. В ответе ведомства утверждалось, что «в доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот». По мнению чиновников, воспитанники детдома обеспечены полноценных физическим и психическим развитием.
Представители «Нашей надежды» потребовали от детского омбудсмена, региональных министерств здравоохранения и образования, прокуратуры, родительских организаций посетить учреждение и узнать, «как можно довести до такого состояния ребенка, имея пять человек персонала на каждого [воспитанника] и гигантское финансирование».
На сайте детдома указано, что учреждение принимает детей различными отклонениями в умственно и физическом развитии от одного месяца до четырех лет. Речь идет о заболевания нервной системы, нарушениях психики и поведения, слуха, зрения. До семи лет там содержатся дети с ВИЧ-инфекцией.
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
Последние новости
В центр Минска стянули водометы, спецтехнику и ОМОН В центр Минска стянули водометы, спецтехнику и ОМОН В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса Навального признали гостем Меркель Навального признали гостем Меркель
Комментарии 26
Происшествия , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
«Не по-людски!»: Легкоступову похоронили со скандалом
«Не по-людски!»: Легкоступову похоронили со скандалом
Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света
Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света
Названа причина эхо в телефоне
Названа причина эхо в телефоне
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение