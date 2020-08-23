В России нашли «концлагерь для детей»

Сотрудники детского дома «Елочка» в Крыму довели до истощения двухлетнего мальчика, сообщает в группе региональной благотворительной организации «Наша надежда» в Facebook . В организации назвали детское учреждение концлагерем для детей.

О произошедшем общественникам стало известно от многодетной матери, которая в марте получила разрешение на усыновление ребенка. В августе женщине удалось забрать его в семью, и он был в ужасном состоянии. В два года мальчик весил 6100 граммов, рост был 74 сантиметра, череп деформирован из-за того, что малыша не переворачивали.

«Крестцово-кобчиковый свищ, критичная для жизни степень истощения и обезвоживания, рахит. Операция по закрытию врожденной расщелины мягкого неба, которая обычно проводится детям до года, проведена не была. Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит. Он просто находится на волоске между жизнью и смертью», — говорится в публикации.

Приемные родители показали ребенка врачам, и его немедленно госпитализировали. После лечения и капельниц у мальчика заработал желудок и система пищеварения, однако медики не могут сделать полноценную диагностику, потому что «вены тонкие, крови нет, рентгенолог не стал делать рентген из-за критично низкой массы тела ребенка».

Семья обратилась в Минздрав Крыма. В ответе ведомства утверждалось, что «в доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот». По мнению чиновников, воспитанники детдома обеспечены полноценных физическим и психическим развитием.

Представители «Нашей надежды» потребовали от детского омбудсмена, региональных министерств здравоохранения и образования, прокуратуры , родительских организаций посетить учреждение и узнать, «как можно довести до такого состояния ребенка, имея пять человек персонала на каждого [воспитанника] и гигантское финансирование».

На сайте детдома указано, что учреждение принимает детей различными отклонениями в умственно и физическом развитии от одного месяца до четырех лет. Речь идет о заболевания нервной системы, нарушениях психики и поведения, слуха, зрения. До семи лет там содержатся дети с ВИЧ-инфекцией.