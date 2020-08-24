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Белоруссия в огне. Главное

Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку

Lenta.ruиещё 2
23 минуты назад
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Скорпион ужалил жительницу Казани, купившую виноград в одном из продуктовых магазинов города. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.
Как рассказала сама россиянка на своей странице во «ВКонтакте», паукообразное находилось в винограде, и заметить его было почти невозможно, так как оно слилось цветом с ветками. После того, ка скорпион ужалил женщину, она была доставлена в токсикологическое отделение Городской клинической больницы 7 города Казани.
При поступлении в больницу женщина была в состоянии средней степени тяжести, однако на данный момент ее жизни ничего не угрожает. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.
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