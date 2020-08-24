Скорпион ужалил купившую виноград в магазине россиянку

Как рассказала сама россиянка на своей странице во «ВКонтакте», паукообразное находилось в винограде, и заметить его было почти невозможно, так как оно слилось цветом с ветками. После того, ка скорпион ужалил женщину, она была доставлена в токсикологическое отделение Городской клинической больницы 7 города Казани.