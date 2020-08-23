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Катастрофа в Иране: летчики выжили после первой ракеты 

Майк Габриелян 1 час назад
После попадания первой иранской ракеты в украинский лайнер летчики продолжали переговариваться, и их разговор записали бортовые самописцы. Об этом рассказал глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане, передает РИА Новости.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — заявил Зангане.

О чем именно говорили летчики, он не уточнил.
Чиновник отметил, что экипаж до последнего контролировал самолет. Судя по переговорам, двигатели лайнера работали, пока вторая ракета не попала в него. Это произошло спустя 25 секунд после первого попадания.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала доклад, в котором сообщалось, что расчет ПВО переместили в другое место, но комплекс не был перенастроен с учетом новой дислокации. Это привело к погрешностям при обнаружении целей.
Украинский самолет, летевший на северо-запад от Тегерана, был воспринят как объект, следующий с юго-запада в сторону столицы. Поскольку Иран в это время ждал американской атаки, гражданское судно приняли за враждебный военный объект.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Иран отказался платить Украине за сбитый лайнер.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Иран
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