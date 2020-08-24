Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Суд отложил рассмотрение дела Михаила Ефремова до 31 августа 

RT на русском и ещё 41 1 час назад
На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова на 31 августа.
Об этом сообщают «Известия».
«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. отложено на 31 августа 2020 года в 11:00 в связи с отсутствием адвоката», — говорится в сообщении.
Если суд не получит документы, подтверждающие наличие адвоката, он будет назначен судом в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом России.
В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде.
RT на русском: последние новости
В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Белорусская оппозиция выдвинула требование силовикам
Белорусская оппозиция выдвинула требование силовикам
Помпео напомнил про Крым в День независимости Украины
Помпео напомнил про Крым в День независимости Украины
Видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
03:37
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
В мире
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
03:21
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
Новости Москвы Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение