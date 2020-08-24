На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию

Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова на 31 августа.
Об этом сообщают «Известия».
«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. отложено на 31 августа 2020 года в 11:00 в связи с отсутствием адвоката», — говорится в сообщении.
Если суд не получит документы, подтверждающие наличие адвоката, он будет назначен судом в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом России.
В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде.