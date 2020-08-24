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Добровинский сказал, кто может стать адвокатом Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 43 1 час назад
На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию
Фото: РИА Новости
Адвокатом актера Михаила Ефремова может остаться Эльман Пашаев, от услуг которого артист отказался накануне, заявил защитник потерпевших Александр Добровинский.
«Думаю, нашим процессуальным оппонентом останется Пашаев. Закон позволят многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова», — цитирует ТАСС Добровинского.
Между тем Пресненский суд Москвы отложил на неделю заседание по делу Ефремова, чтобы актер смог найти нового адвоката, передает РИА «Новости».
«Отложить на 31 августа, на 11.00», — объявила судья Елена Абрамова.
На заседании Ефремов попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья в то время, пока он будет искать нового адвоката. Однако судья отказалась рассматривать данный вопрос без участия защитников.
Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что отказаться от его услуг — это законное право актера. В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.
В пятницу Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.
Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.».
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Комментарии 2
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев , Елена Абрамова , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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