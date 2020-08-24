На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию

«Думаю, нашим процессуальным оппонентом останется Пашаев. Закон позволят многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова», — цитирует ТАСС Добровинского.

Между тем Пресненский суд Москвы отложил на неделю заседание по делу Ефремова, чтобы актер смог найти нового адвоката, передает РИА «Новости».

«Отложить на 31 августа, на 11.00», — объявила судья Елена Абрамова

На заседании Ефремов попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья в то время, пока он будет искать нового адвоката. Однако судья отказалась рассматривать данный вопрос без участия защитников.

Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что отказаться от его услуг — это законное право актера. В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

В пятницу Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.