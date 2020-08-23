Раскрыты подробности пребывания Навального в Берлине

Два микроавтобуса полиции стояли возле центрального входа, ещё один расположился у въезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулировали окрестную территорию.

Накануне утром самолет с Навальным прибыл в Берлин. Пациента отвезли в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку, заявили, что он хорошо перенес полет. Состояние блогера не ухудшилось, но остается критическим.