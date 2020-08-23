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Белоруссия в огне. Главное

Раскрыты подробности пребывания Навального в Берлине

Майк Габриелян
10 минут назад
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Три автобуса с полицейскими всю минувшую ночь дежурили около здания клиники Charite в Берлине. Такие меры предприняли в связи с госпитализацией блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.
Два микроавтобуса полиции стояли возле центрального входа, ещё один расположился у въезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулировали окрестную территорию.
«Да, это связано с госпитализацией господина Навального», — заявили патрульные.
Накануне утром самолет с Навальным прибыл в Берлин. Пациента отвезли в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку, заявили, что он хорошо перенес полет. Состояние блогера не ухудшилось, но остается критическим.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог Владимир Карасёв считает, будто Навальный сам спланировал «отравление», поскольку оно выгодно только ему.
Комментарии302
Происшествия,Видео,Владимир Карасев,Алексей Навальный,
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