Полицейские в США вновь убили темнокожего

В штате Луизиана ( США ) стражи полиции застрелили темнокожего мужчину при задержании. Известно, что убитый пытался ограбить магазин, вооружившись ножом.

Как сообщает Associated Press, сначала полиция применила к подозреваемому электрошокеры, но это его не остановило и он попытался зайти в другой магазин. Тогда полицейские открыли огонь. В итоге мужчина — 31-летний Трейфорд Пеллерин — умер в больнице.

Кстати, американский союз защиты гражданских свобод уже назвал произошедшее случаем полицейского насилия и потребовал расследовать убийство. А адвокат семьи убитого заявил, что стрельба была «безрассудной».