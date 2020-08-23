Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Американские полицейские вновь убили темнокожего 

Свободная пресса и ещё 2 5 часов назад
Полицейские в США вновь убили темнокожего
Фото: Reuters
В штате Луизиана (США) стражи полиции застрелили темнокожего мужчину при задержании. Известно, что убитый пытался ограбить магазин, вооружившись ножом.
Как сообщает Associated Press, сначала полиция применила к подозреваемому электрошокеры, но это его не остановило и он попытался зайти в другой магазин. Тогда полицейские открыли огонь. В итоге мужчина — 31-летний Трейфорд Пеллерин — умер в больнице.
Кстати, американский союз защиты гражданских свобод уже назвал произошедшее случаем полицейского насилия и потребовал расследовать убийство. А адвокат семьи убитого заявил, что стрельба была «безрассудной».
Напомним, 25 мая задержание и последующая гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США привела к массовым акциям протеста.
Свободная пресса: последние новости
Ефремов отказался от своих адвокатов Ефремов отказался от своих адвокатов «Мне стыдно и противно»: телеврач Мясников прокомментировал дело Ефремова «Мне стыдно и противно»: телеврач Мясников прокомментировал дело Ефремова Свидетель заявил, что Ефремов был в машине не за рулем Свидетель заявил, что Ефремов был в машине не за рулем
Происшествия , Криминал , США , Джордж Флойд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Меркель
Путин предостерег Меркель
Дизайн флагманских смартфонов изменится навсегда?
Дизайн флагманских смартфонов изменится навсегда?
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
«США преодолеют эпоху тьмы»
«США преодолеют эпоху тьмы»
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение