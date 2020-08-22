«Я знаю, кто был за рулем на самом деле»

За рулем автомобиля Михаила Ефремова в момент ДТП был другой человек. ДНК актера на подушке безопасности не обнаружено. Об этом заявил бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев в прямом эфире передачи «Соловьев-Live».

«За рулем автомобиля был другой человек и я знаю, кто это», — отметил Пашаев.

Он уточнил, что возле бара за руль машины сел сам актер. Но через несколько метров он пересел на пассажирской сиденье, а водителем стал другой человек. При это раскрыть личность реального виновника ДТП Пашаев пока не может. Адвокат утверждает, что экспертиза обнаружила на водительской подушке безопасности следы эпителия Ефремова, однако они могли там оказаться, когда он искал права после ДТП. А ДНК актера на подушке отсутствуют, они принадлежат другому человеку. Соловьев после этого подчеркнул, что видел результаты экспертизы и они не соответствуют информации Пашаева.