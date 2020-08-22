В офисах РЖД прошли обыски

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Следственный комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

На прошлой неделе сотрудники СК во время проверки "парализовали" работу нескольких подразделений центрального аппарата перевозчика. Утверждается, что обыски проходили в офисе заместителя гендиректора РЖД Анатолия Чабунина , занимающегося вопросами внутреннего контроля и аудита, и, предположительно, у замгендиректора — начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова

Действия следователей якобы связаны с нарушениями подрядчиков монополии по вопросу расчетов с региональными бюджетами. Нынешние сотрудники компании не фигурируют в расследовании.