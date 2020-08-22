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РБК: в офисах РЖД прошли обыски 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В офисах РЖД прошли обыски
Фото: РИА Новости
Следственный комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
На прошлой неделе сотрудники СК во время проверки "парализовали" работу нескольких подразделений центрального аппарата перевозчика. Утверждается, что обыски проходили в офисе заместителя гендиректора РЖД Анатолия Чабунина, занимающегося вопросами внутреннего контроля и аудита, и, предположительно, у замгендиректора — начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.
Действия следователей якобы связаны с нарушениями подрядчиков монополии по вопросу расчетов с региональными бюджетами. Нынешние сотрудники компании не фигурируют в расследовании.
По словам источников, гендиректор РЖД Олег Белозеров планирует обратиться с жалобой к председателю СК Александру Бастрыкину из-за "превышения" следователями полномочий.

"В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании", — заявили собеседники РБК.

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Комментарии
Происшествия , Анатолий Чабунин , Александр Бастрыкин , Павел Иванов , Олег Белозеров , СКР , РЖД , РБК
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