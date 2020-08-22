Врачи РФ сообщили результаты анализов Навального

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В анализах Навального нашли алкоголь и кофеин 

РИА Новости 25 минут назад
Алкоголь и кофеин обнаружены в моче российского блогера Алексея Навального, сообщили журналистам в субботу в минздраве Омской области.
Утром 22 августа частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин. Российского блогера доставили в берлинскую клинику "Шарите" около 10.30 (11.30 мск).
Минздрав также сообщил, что медики из Омска готовы сотрудничать с немецкой клиникой "Шарите" для лечения Навального и предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.

"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", — пояснили журналистам в субботу в минздраве области.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники — жена и брат — взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , Омск , Омская Область
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