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Белоруссия в огне. Главное

«Меня завалило плитой»: пострадавшая при взрыве газа в доме в Ярославле рассказала о своем спасении

ТК «Звезда»
40 минут назад
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Пострадавшая трудится учителем математики в одной из школ Ярославля и планирует вернуться к работе к 1 сентября.
«Меня завалило плитой»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в Ярославле женщина рассказала, как в момент происшествия на нее упала бетонная плита. Женщину удалось спасти, она чудом не получила травм.
«Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет, я в шоке», - сказала пострадавшая губернатору Дмитрию Миронову, посетившему больницу имени Соловьева после трагического инцидента.
Отметим, женщина трудится учителем математики в одной из школ Ярославля. Сама она планирует вернуться к работе к первому сентября. Губернатор пообещал ей сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Ранее на улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа. В результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи. Всего пострадали 7 человек, три человека погибли. В пункте временного размещения находятся 35 человек, среди них восемь детей.
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Происшествия,Дмитрий Миронов,Ярославль,
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