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Прогулка в Петербурге закончилась жуткой находкой 

Майк Габриелян и ещё 1 8 минут назад
Прогулка в Петербурге закончилась жуткой находкой
Фото: РИА Новости
Петербурженка вышла из дома фотографировать рассвет и наткнулась на труп девушки с длинными волосами.
В северной столице полиция выехала на улицу Маршала Казакова в юго-западной части города. Там обнаружили тело молодой женщины. Причина ее гибели пока неизвестна. Свидетели говорят, что труп лежал под окнами. В соцсетях сообщают, что тело нашла жительница дома, вышедшая рано утром сфотографировать рассвет.
«Вышла из дома, чтоб сфоткать восход солнца и пожелать всем доброго утра, но блин,.. труп (Казакова 70., вроде, молодая девушка, судя по кроссам и длинным волосам)», — написала автор одного из пабликов «Вконтакте».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Екатеринбурге девушка прыгнула из окна, не желая выходить замуж за 50-летнего.
Происшествия , Санкт-Петербург
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