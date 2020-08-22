Прогулка в Петербурге закончилась жуткой находкой 

Петербурженка вышла из дома фотографировать рассвет и наткнулась на труп девушки с длинными волосами.

В северной столице полиция выехала на улицу Маршала Казакова в юго-западной части города. Там обнаружили тело молодой женщины. Причина ее гибели пока неизвестна. Свидетели говорят, что труп лежал под окнами. В соцсетях сообщают, что тело нашла жительница дома, вышедшая рано утром сфотографировать рассвет.

«Вышла из дома, чтоб сфоткать восход солнца и пожелать всем доброго утра, но блин,.. труп (Казакова 70., вроде, молодая девушка, судя по кроссам и длинным волосам)», — написала автор одного из пабликов «Вконтакте»