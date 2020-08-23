Навального привезли в Берлин как «гостя Меркель» 

Навальный признан «гостем канцлера» ФРГ Ангелы Меркель, поэтому его охраняют три фургона полицейских-телохранителей. Так телеканал ZDF объяснил, почему российского блогера за счет немецких налогоплательщиков сторожит целый вооруженный отряд.

По словам Тео Коля, руководителя берлинского бюро ZDF, «речь не идет о политическом сигнале» Москве. Это просто «бюрократическая хитрость», позволяющая властям ФРГ охранять блогера, хотя он является частным лицом и по немецким законам охрана ему не положена.

Как сообщает ТАСС , сейчас у клиники Charite, где лечат блогера, дежурят три полицейских фургона. У входа толпятся десятки журналистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить «причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального».