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В Подмосковье сотрудница «Дикси» избила покупательницу, которую заподозрила в краже 

ЧП Столица 1 час назад
Продавец супермаркета избила россиянку из-за шампуня
Фото: РИА Новости
В Подмосковье сотрудница «Дикси» избила покупательницу, которую заподозрила в краже.
Женщина якобы пыталась украсть шампунь, чем и вызвала гнев продавцов. Ее завели в служебное помещение, чтобы никто не мешал воспитательному процессу.
Попутно работники решают, что с ней делать — сдать в полицию или коллективно избить воровку. Она так напугана, что сама согласна отправиться в отдел, лишь бы издевательства закончились.
Продавцы все-таки отпустили многодетную мать, заявлений в полицию ни от одной из сторон пока не поступало.
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Происшествия , Дикси , Московская область
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