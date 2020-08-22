Продавец супермаркета избила россиянку из-за шампуня

Женщина якобы пыталась украсть шампунь, чем и вызвала гнев продавцов. Ее завели в служебное помещение, чтобы никто не мешал воспитательному процессу.

Попутно работники решают, что с ней делать — сдать в полицию или коллективно избить воровку. Она так напугана, что сама согласна отправиться в отдел, лишь бы издевательства закончились.

Продавцы все-таки отпустили многодетную мать, заявлений в полицию ни от одной из сторон пока не поступало.