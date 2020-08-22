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Белоруссия в огне. Главное

Летящий из Хабаровска  Москву самолет готовится к вынужденной посадке

Майк Габриелян
36 минут назад
Комментарии22
ЧП на борту пассажирского лайнера, летящего из Хабаровска в Москву: сработал датчик задымления в багажном отделении.
Пассажирский самолет не долетел до Москвы
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет готовится совершить вынужденную посадку в Красноярске.
Подробностей происшествия пока нет.
Комментарии22
Происшествия,Москва,Хабаровск,
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