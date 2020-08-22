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Россиянин нечаянно убил курильщика из соседней больничной палаты 

Lenta.ru 40 минут назад
Россиянин нечаянно убил соседа по больничной палате
Фото: pixabay.com
На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего россиянина по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного управления по региону.
Согласно версии следствия, подозреваемый проходил лечение в районной больнице в городе Корсакове. В соседней палате лежал 58-летний местный житель, который курил в больничном туалете. Подозреваемый неоднократно делал ему из-за этого замечания, но мужчина на них не реагировал. Вечером 17 июля между мужчинами в очередной раз произошел конфликт по этой причине, в результате которого подозреваемый ударил потерпевшего по лицу, от чего тот упал на пол, ударившись при этом головой. Через три дня мужчина умер.
Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия с целью сбора и закрепления доказательств.
Ранее сообщалось о жительнице Твери, вытолкнувшей из маршрутки вставшую на пути 69-летнюю пенсионерку, от чего та упала, ударилась головой об асфальт и умерла.
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Происшествия , Криминал , Корсаков
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