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Трехлетний мальчик спас тонущего в бассейне ровесника 

Lenta.ru 1 час назад
Трехлетний мальчик спас тонущего ровесника
Фото: ТАСС
В Бразилии трехлетний мальчик спас своего лучшего друга-ровесника, тонущего в бассейне. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел в начале августа в городе Итаперуна к северу от Рио-де-Жанейро в фермерском доме. Один из мальчиков выскользнул из дома незаметно от матери и направился к бассейну. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, ребенок пытался достать из бассейна надувное кольцо для плавания, когда неожиданно упал в воду. К счастью, рядом оказался его друг Артур. Мальчик сначала посмотрел по сторонам в поисках кого-нибудь из взрослых. Увидев, что поблизости больше некому помочь, он протянул руку другу и не без усилий помог ему выбраться из бассейна.
О происшествии на своей странице в Facebook написала мама Артура, Полиана Консоль де Оливейра. Она отметила, что эта история служит предупреждением для людей, у кого в доме есть бассейн и живут маленькие дети. Случай привлек внимание местной полиции, наградившей маленького героя. За спасение друга Артур получил сертификат и сувенир.
Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия дети спасли бабушку от смерти и получили награду. Пожилая женщина почувствовала, как у нее парализовало шею. Ее внук и двое его друзей вызвали скорую помощь. В больнице у нее нашли опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Неделей позже ей благополучно удалили новообразование.
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