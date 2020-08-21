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Дочь Ефремова прокомментировала увольнение отцом адвоката 

Lenta.ru 48 минут назад
Дочь Ефремова прокомментировала увольнение отцом адвоката
Фото: Instagram
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте прокомментировала увольнение отцом адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
Она сделала репост новости о том, что Ефремов уволил Пашаева, а также подписала: «Ну наконец-то, гспд (Господи)».
Ранее Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Затем адвокат попал на видео, запечатлевшее его удивление решением артиста. Затем Пашаев предложил организовать сдачу анализов актером, так как подсудимого обвинили в запахе алкоголя на заседаниях.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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