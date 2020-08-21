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Режим ЧС объявили в Ярославле после взрыва газа в доме 

Москва24 36 минут назад
Режим ЧС объявили в Ярославле
Фото: ТАСС
Режим чрезвычайной ситуации городского уровня объявили в Ярославле после взрыва газа в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, передает ТАСС заявление пресс-службы областного правительства.

"На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы", — сообщили представители.

Под завалами дома в Ярославле может находиться ребенок
Ранее сообщалось, что на улице Батова, в доме 5, произошел взрыв газа, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. По данным МЧС, погибла женщина, а четыре человека пострадали.
Согласно последним данным, утечку газа рассматривают как основную версию взрыва в доме в Ярославле. Точная причина происшествия выясняется.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Ярославль
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