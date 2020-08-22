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МЧС заявили об угрозе обрушения плит в доме в Ярославле, где прогремел взрыв 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Взрыв в Ярославле: появилась угроза обрушения плит
Фото: РИА Новости
Плиты шестого этажа в жилом доме в Ярославле, где произошел взрыв газа, могут рухнуть в любой момент, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по региону Олега Бочарова.

"Произошло обрушение пола шестого этажа и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой", — сказал Бочаров.

Предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем или четвертом этаже, отметил спасатель.
21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.
Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
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Происшествия , Олег Бочаров , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , РИА Новости , Ярославль
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