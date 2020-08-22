Взрыв в Ярославле: появилась угроза обрушения плит

"Произошло обрушение пола шестого этажа и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой", — сказал Бочаров.

Предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем или четвертом этаже, отметил спасатель.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.