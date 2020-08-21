Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Теплоход «Капитан Артюшин» затонул на реке Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Теплоход затонул на реке Вологде
Фото: Вологда.рф
Сообщение на пульт спасателей поступило в 21.56. На теплоходе «Капитан Артюшин» находились 25 человек, в том числе один ребенок, они спаслись вплавь. Пострадавших нет.
По информации сотрудников МЧС, судно затонуло рядом с Соборной горкой. Предварительная причина крушения — пробоина дна. Подробности уточняются, на месте работают 29 представителей МЧС, УМВД, скорой помощи и 10 единиц техники.
Судно «Капитан Артюшин» 1973 года постройки использовалось для туристических поездок. Длина теплохода 20,75 м, расстояние до берега около 20 м, глубина около 2 метров.
Вологда.рф: последние новости
Вологодчина начала готовиться к сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом Вологодчина начала готовиться к сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом Полтонны мусора собрали участники «Чистых игр» в парке Мира Вологды Полтонны мусора собрали участники «Чистых игр» в парке Мира Вологды Неравнодушный прохожий ограбил «наркозакладчика» в Вологде Неравнодушный прохожий ограбил «наркозакладчика» в Вологде
Происшествия , МЧС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Готовили к войне против своего народа»
«Готовили к войне против своего народа»
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение