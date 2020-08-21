Теплоход затонул на реке Вологде

Сообщение на пульт спасателей поступило в 21.56. На теплоходе «Капитан Артюшин» находились 25 человек, в том числе один ребенок, они спаслись вплавь. Пострадавших нет.

По информации сотрудников МЧС, судно затонуло рядом с Соборной горкой. Предварительная причина крушения — пробоина дна. Подробности уточняются, на месте работают 29 представителей МЧС, УМВД, скорой помощи и 10 единиц техники.

Судно «Капитан Артюшин» 1973 года постройки использовалось для туристических поездок. Длина теплохода 20,75 м, расстояние до берега около 20 м, глубина около 2 метров.