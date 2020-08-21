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Губернатор Ярославской области прокомментировал взрыв газа в многоэтажке 

ИА Regnum и ещё 4 41 минуту назад
Губернатор прокомментировал взрыв в доме в Ярославле
Фото: РИА Новости
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на взрыв бытового газа многоэтажного жилого дома на улице Батова в Ярославле. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 21 августа, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — пишет губернатор.

Также стало известно, что на место происшествия уже прибыли заместитель губернатора и заместитель председателя правительства области.
Напомним, что по предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек. Под завалами могут оставаться люди.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Пожары , Дмитрий Миронов , Ярославль , Ярославская Область
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