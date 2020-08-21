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Россиянин лишился квартиры из-за балкона 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин лишился квартиры из-за балкона
Фото: РИА Новости
Россиянин из города Улан-Удэ лишился квартиры, после того как решил увеличить свою жилплощадь и пристроил к ней балкон. Отдел по жилищному надзору установил, что конструкция является незаконной и выдал мужчине предписание снести ее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Мужчина пристроил балкон из кирпича к своей квартире на первом этаже в 2018 году. Через некоторое время его соседка сверху пожаловалась в Госстройжилнадзор. Женщина опасалась, что по стене балкона в ее квартиру могут залезть воры. После экспертизы пристройку признали незаконной, а мужчина получил предписание снести ее или согласовать с местными жителями. Однако незаконный балкон остался на месте, а в августе 2019 года Госстройжилнадзор выдал новое предписание. Когда оно не было исполнено, инспекция направила иск в суд. В ближайшее время квартиру продадут на торгах.
Этот случай с лишением квартиры из-за незаконно построенного балкона стал первым в Республике Бурятия. После будущей продажи квартиры часть полученных денег вернут бывшему хозяину жилплощади, но из суммы также вычтут расходы на судебные разбирательства, снос балкона и ремонт фасада дома, к которому примыкала незаконная постройка.
В феврале 2020 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном третьем чтении законопроект о балконной амнистии. Согласно документу, в городе не стали штрафовать граждан, самовольно остекливших свои балконы до 11 января 2020 года. После этой даты любое несогласованное изменение фасадов зданий должно облагаться штрафами.
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