Россиянин лишился квартиры из-за балкона 

Россиянин из города Улан-Удэ лишился квартиры, после того как решил увеличить свою жилплощадь и пристроил к ней балкон. Отдел по жилищному надзору установил, что конструкция является незаконной и выдал мужчине предписание снести ее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина пристроил балкон из кирпича к своей квартире на первом этаже в 2018 году. Через некоторое время его соседка сверху пожаловалась в Госстройжилнадзор. Женщина опасалась, что по стене балкона в ее квартиру могут залезть воры. После экспертизы пристройку признали незаконной, а мужчина получил предписание снести ее или согласовать с местными жителями. Однако незаконный балкон остался на месте, а в августе 2019 года Госстройжилнадзор выдал новое предписание. Когда оно не было исполнено, инспекция направила иск в суд. В ближайшее время квартиру продадут на торгах.

Этот случай с лишением квартиры из-за незаконно построенного балкона стал первым в Республике Бурятия. После будущей продажи квартиры часть полученных денег вернут бывшему хозяину жилплощади, но из суммы также вычтут расходы на судебные разбирательства, снос балкона и ремонт фасада дома, к которому примыкала незаконная постройка.

В феврале 2020 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном третьем чтении законопроект о балконной амнистии. Согласно документу, в городе не стали штрафовать граждан, самовольно остекливших свои балконы до 11 января 2020 года. После этой даты любое несогласованное изменение фасадов зданий должно облагаться штрафами.