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Белоруссия в огне. Главное

Взрыв произошел в доме в Ярославле 

Вероника Полынина 55 минут назад
Один человек погиб, трое пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле, передает ТАСС.

«По предварительным данным, погиб один, у троих травмы», — сказал источник агентства, эту информацию подтвердили в МЧС.

Взрыв произошел по адресу: улица Батова, дом 5, на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома. В результате обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи. После взрыва начался пожар.
Всего в доме находятся 199 квартир. Проводится эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы. Под завалами могут оставаться люди.
Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ярославль
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