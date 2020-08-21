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В МЧС рассказали подробности взрыва газа в Ярославле 

РИА Новости и ещё 87 1 час назад
В МЧС рассказали подробности взрыва газа в Ярославле
Фото: РИА Новости
Обрушение в многоквартирном доме в Ярославле произошло с пятого по третий этаж, погибла женщина, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным МЧС, проводится эвакуация. Как отмечали спасатели, погиб один человек, трое пострадали.

"По прибытию на место установлено, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома. Трое пострадавших. Одна погибшая женщина", — сказали в ГУМЧС по Ярославской области.

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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , Ярославль
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