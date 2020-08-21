В МЧС рассказали подробности взрыва газа в Ярославле 

Обрушение в многоквартирном доме в Ярославле произошло с пятого по третий этаж, погибла женщина, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным МЧС, проводится эвакуация. Как отмечали спасатели, погиб один человек, трое пострадали.