Московские спасатели отправились в Ярославль

В ведомстве уточнили, что в Ярославль отправились 17 человек и четыре единицы техники. В ближайшее время туда также направят комплекс «Струна» для обследования поврежденного здания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, взрыв прогремел в ярославской десятиэтажке по адресу улица Батова, 5. В здании панельного типа имеется шесть подъездов. Дом газифицирован. По данным МЧС, в нем располагаются 120 квартир и проживают 342 человека, в том числе 64 ребенка.

В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали. Их доставили в городскую клиническую больницу имени Виноградова. Судьба 38 жильцов дома остается неизвестной.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. В Ярославле объявлен режим чрезвычайной ситуации городского уровня.