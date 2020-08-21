Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Курсант российской военной академии умер во время сдачи норматива 

Lenta.ru 1 час назад
Курсант умер во время сдачи норматива
Фото: Wikipedia
Учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу, сообщает «Фонтанка».
По данным газеты, днем в пятницу, 21 августа, 20-летний студент факультета сбора и обработки информации упал на третьем километре во время физподготовки. Врачи пытались оказать ему помощь, но российский курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Курсант был родом из Барнаула и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета. Другие подробности не приводятся.
В феврале на уроке физкультуры умер 16-летний студент колледжа в Ленинградской области. Детали не сообщались. 7 февраля во время физкультуры умер школьник в подмосковном Подольске.
Последние новости
В России появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами В России появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами На одежде и волосах Навального нашли химическое вещество На одежде и волосах Навального нашли химическое вещество Гибель российского генерала в Сирии попала на видео Гибель российского генерала в Сирии попала на видео
Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вызывай мусоров»: поножовщина в Москве
«Вызывай мусоров»: поножовщина в Москве
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Зачем китайский ресторан взвешивает гостей на входе
Зачем китайский ресторан взвешивает гостей на входе
Самолет Лукашенко вылетел в сторону РФ
Самолет Лукашенко вылетел в сторону РФ
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение