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Россиянин изнасиловал водителя такси и угнал ее авто 

Майк Габриелян и ещё 2 37 минут назад
Россиянин изнасиловал водителя такси и угнал ее авто
Фото: ТАСС
В Челябинске изнасилованной пассажиром таксистке выплатят 100 тысяч рублей компенсации. Насильник отправится в колонию на 5 лет. Такой приговор вынес суд накануне, 21 августа.
Преступление произошло в феврале 2020 года. Пьяный 19-летний челябинец вызвал такси. На Якутской улице он напал на девушку-водителя в салоне Renault Logan и изнасиловал её. Позже преступник отобрал автомобиль.

«Подсудимый свою вину признал в полном объеме, пояснил, что совершил преступление, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении прокуратуры.

Суд учел признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием и состояние здоровья подсудимого.
Молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также заплатит жертве насилия 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге прохожие задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Челябинск
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