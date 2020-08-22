Россиянин изнасиловал водителя такси и угнал ее авто 

Челябинске изнасилованной пассажиром таксистке выплатят 100 тысяч рублей компенсации. Насильник отправится в колонию на 5 лет. Такой приговор вынес суд накануне, 21 августа.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Пьяный 19-летний челябинец вызвал такси. На Якутской улице он напал на девушку-водителя в салоне Renault Logan и изнасиловал её. Позже преступник отобрал автомобиль.

«Подсудимый свою вину признал в полном объеме, пояснил, что совершил преступление, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении прокуратуры.

Суд учел признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием и состояние здоровья подсудимого.

Молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима . Он также заплатит жертве насилия 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.