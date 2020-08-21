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Киллер вора Гули назвал причину убийства 

Вероника Полынина 37 минут назад
Киллер вора Гули назвал причину убийства
Фото: Instagram
Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Лоту Гули (Надира Салифова) 26-летний Хан Ахмедлинский (Хаган Зейналов) заявил на допросе в полиции Турции, что застрелил Салифова из личной неприязни. Об этом сообщает портал «Москва-Баку» со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

«Он мне совсем не нравился. Мы жили и росли вместе. Я охранял его, терпел годами. Я выполнял эту работу, хотя он мне не нравился. Вот почему я убил его», — заявил Зейналов.

Он также рассказал, что его сообщник Амир Ахмедли после убийства ждал его в машине.
В ночь на 20 августа, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Салифова застрелили в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули, 26-летний Хаган Зейналов, известный в криминальном мире как Хан Бакинский. Предполагается, что Лоту Гули таким образом отомстили за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского: криминальные авторитеты несколько лет назад не могли поделить сферы влияния на российских овощных рынках.
Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве. Последние годы он нелегально жил в Турции.
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Происшествия , Надир Салифов , Турция
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