Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Адвокат Падва рассказал о перспективе защищать Ефремова 

Lenta.ru и ещё 59 54 минуты назад
Назван возможный защитник Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Генрих Падва рассказал о перспективе защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает издание Daily Storm.
Падва отметил, что по состоянию здоровья он сам в суд уже не ходит, но «с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова».
Адвокат обрадован решением актера отказаться от услуг Эльмана Пашаева.

«Слава богу! Я счастлив, что он наконец опомнился», — сказал Падва, указав, что считает Пашаева непрофессиональным, похожим на мошенника.

89-летний Генрих Падва — советский и российский адвокат, заслуженный юрист России. Известен участием во многих громких процессах. Среди его доверителей были семьи академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого, подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской по поводу судьбы архива писателя. Кроме того, Падва защищал вора в законе Вячеслава Иванькова, бизнесменов Анатолия Быкова и Михаила Ходорковского, бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина и бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, а также бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Считается одним из самых высокооплачиваемых адвокатов России.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
Последние новости
В России появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами В России появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами На одежде и волосах Навального нашли химическое вещество На одежде и волосах Навального нашли химическое вещество Гибель российского генерала в Сирии попала на видео Гибель российского генерала в Сирии попала на видео
Комментарии
Происшествия , Криминал , Общество , Эльман Пашаев , Андрей Сахаров , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Вячеслав Иваньков , Анатолий Быков , Генрих Падва , Михаил Ходорковский , Борис Пастернак , Анатолий Сердюков , Анатолий Лукьянов , Павел Бородин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение