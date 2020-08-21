Назван возможный защитник Ефремова

Адвокат Генрих Падва рассказал о перспективе защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Падва отметил, что по состоянию здоровья он сам в суд уже не ходит, но «с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова».

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«Слава богу! Я счастлив, что он наконец опомнился», — сказал Падва, указав, что считает Пашаева непрофессиональным, похожим на мошенника.