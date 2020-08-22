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В Забайкалье в затопленном котловане нашли тела двух девочек 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Тела двух детей нашли в котловане в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Прокуратура Забайкальского края начала проверку после того, как обнаружила на дне котлована в поселке Антипиха тела двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, котлован был оставлен местной строительной компанией после проведения земляных работ. В будущем прокуратура намерена проверить их законность, а местные власти на соответствующий контроль за компанией.
Обстоятельства гибели детей в настоящее время не сообщаются, однако ведомство собирается проверить также семьи погибших и выяснить обстоятельства их воспитания.
Уголовное дело в отношении конкретных лиц пока не открыто, говорится в сообщении прокуратуры.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Забайкальский Край
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