Тела двух детей нашли в котловане в Забайкалье

Прокуратура Забайкальского края начала проверку после того, как обнаружила на дне котлована в поселке Антипиха тела двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, котлован был оставлен местной строительной компанией после проведения земляных работ. В будущем прокуратура намерена проверить их законность, а местные власти на соответствующий контроль за компанией.

Обстоятельства гибели детей в настоящее время не сообщаются, однако ведомство собирается проверить также семьи погибших и выяснить обстоятельства их воспитания.

Уголовное дело в отношении конкретных лиц пока не открыто, говорится в сообщении прокуратуры.