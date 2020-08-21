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На одежде Навального найден химикат 

Павел Тиунов 1 час назад
На одежде Навального найден химикат
Фото: РИА Новости
На одежде госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального обнаружен химикат, возможно оставшийся после контакта с пластиковым стаканчиком, сообщает Telegram-канал РИА Новости. К такому выводу пришли полицейские эксперты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что на смывах с одежды и кожи Навального были обнаружены следы промышленного химического вещества, которое используется при производстве обычных пластиковых стаканчиков.
Он подчеркнул, что компонент найден «не в крови и не других в других биологических материалах пациента». Мураховский также заявил, что после совместного консилиума с московскими специалистами, медики пришли к выводу, что блогер в настоящее время находится в нетранспортабельном состоянии.
Накануне Алексей Навальный, как сообщал «Рамблер», почувствовал острое недомогание на борту самолета «Томск — Москва». Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Омске, где оппозиционера госпитализировали, поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легки. Известно, что незадолго до вылета Навальный пил чай в кафе в томском аэропорту. Коллеги блогера по Фонду борьбы с коррупцией заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы по факту намеренного отравления оппозиционера.
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Происшествия , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , МВД , РИА Новости , Омск
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