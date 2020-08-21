На одежде Навального найден химикат 

На одежде госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального обнаружен химикат, возможно оставшийся после контакта с пластиковым стаканчиком, сообщает Telegram-канал РИА Новости. К такому выводу пришли полицейские эксперты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что на смывах с одежды и кожи Навального были обнаружены следы промышленного химического вещества, которое используется при производстве обычных пластиковых стаканчиков.

Он подчеркнул, что компонент найден «не в крови и не других в других биологических материалах пациента». Мураховский также заявил, что после совместного консилиума с московскими специалистами, медики пришли к выводу, что блогер в настоящее время находится в нетранспортабельном состоянии.