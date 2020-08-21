В Подмосковье ребёнок выпил средство для прочистки труб 

Двухлетний мальчик получил химический ожог глотки, пищевода и рта после того, как выпил средство для прочистки труб «Шуманит». Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе

Как сообщает телеканал «360», ребёнок взял банку с химическим средством и выпил из неё. Его госпитализировали в детскую больницу в Москве 20 августа. Медики подозревают у мальчика помимо ожогов отравление щёлочью.

По факту инцидента полиция проводит проверку. В настоящий момент о состоянии здоровья ребёнка нет никакой информации.

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