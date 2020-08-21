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В Подмосковье ребёнок выпил средство для прочистки труб 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Подмосковье ребёнок выпил средство для прочистки труб
Фото: News.ru
Двухлетний мальчик получил химический ожог глотки, пищевода и рта после того, как выпил средство для прочистки труб «Шуманит». Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе.
Как сообщает телеканал «360», ребёнок взял банку с химическим средством и выпил из неё. Его госпитализировали в детскую больницу в Москве 20 августа. Медики подозревают у мальчика помимо ожогов отравление щёлочью.
По факту инцидента полиция проводит проверку. В настоящий момент о состоянии здоровья ребёнка нет никакой информации.
NEWS.ru писал, что житель Набережных Челнов напал на 11-летнего мальчика, который задел веткой окно квартиры. Возмущенный мужчина вышел из дома, схватил ребёнка за шиворот и горло, а потом швырнул об асфальт. У мальчика диагностировали перелом затылочной кости.
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Происшествия , Криминал , Балашиха , Московская область
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