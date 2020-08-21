Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине 

В подмосковном Жуковском продавцы супермаркета избили покупательницу. Так работники магазина отреагировали на кражу шампуня. Инцидент сняли на телефон коллеги разъяренной продавщицы, которая кулаками пыталась выбить деньги за украденное моющее средство.

Женщину отвели в подсобное помещение, где одна из сотрудниц решила заставить нерадивую воришку расплатиться за товар. При этом дама не только не стеснялась в выражениях, но и позволила себе ударить покупательницу. Та же начала молить о пощаде, заявив, что является многодетной матерью.

Драки в торговых заведениях — явление нередкое в последнее время. Так, в начале августа в супермаркете на востоке столицы подрались охранник и покупатель.